Минпросвещения предложило список фильмов для подростков в школах

Министерство просвещения представило предварительный перечень российских фильмов и мультфильмов, рекомендованных для семейного просмотра, а также для показа в школах.

Ведомство включило в список кинокартины для разных возрастных категорий школьников – с 1 по 11 класс, а также документальное кино и проект «Без срока давности». Кроме того, в перечне представлено больше 50 мультфильмов, в числе которых — произведения советской классики.

Данные материалы предлагается использовать во внеурочной деятельности, воспитательных программах и дополнительном образовании, в том числе в работе школьных театров.

Инициатива разработана в рамках реализации государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Перечень картин будет регулярно пополняться, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Отметим, что окончательное решение о применении этих фильмов в учебно-воспитательном процессе принимают сами образовательные учреждения.