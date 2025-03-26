Русский музей вспомнил о своем первом управляющем

В Государственном Русском музее открылась экспозиция, посвященная первому руководителю учреждения — великому князю Георгию Михайловичу Романову. На выставке представлены исторические фотографии, документы, рисунки и памятные медали.

Начиная с 1895 года и до марта 1917 года Георгий Романов был назначен августейшим управляющим. Князь не только руководил музеем, но и был увлеченным коллекционером и нумизматом. Тридцать лет он изучал, систематизировал и пополнял собрание монет и медалей. При нем формировались музейные фонды, велась фотофиксация экспонатов, создавались каталоги и экспозиции.

Организаторы выставки подчеркивают, что архивные материалы, рукописи и фотографии дают возможность глубже понять личность великого князя и проследить историю становления музея, коллекция которого на сегодняшний день насчитывает свыше 440 тысяч предметов.

Заведующая отделом рукописей Русского музея Нина Шабалина отметила, что на момент открытия в музее было всего 434 произведения живописи, и по тем временам это считалось очень хорошей коллекцией.

Посетители смогут увидеть редкие нумизматические экспонаты, в том числе серебряные медали 19 века, а также фотографии интерьеров музея начала 20 века и членов первого музейного совета.

Заместитель генерального директора музея по научной работе Григорий Голдовский подчеркнул, что подобные выставки вводят в научный оборот уникальные материалы из музейного фотоархива, помогая воссоздавать историю Русского музея на основе документальной основе.