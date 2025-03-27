Новое соглашение между Комтрансом и операторами кикшеринга включает пункт о погоде

В четверг, 27 марта, представители Комитета по транспорту Петербурга и кикшеринговые компании подписали обновленное соглашение, в котором теперь фигурируют погодные условия. В любой момент открытого сезона минусовая температура, сильный дождь или иные осадки, а также гололедица остановят арендные электросамокаты.

Документ, в котором прописываются договоренности между сторонами, обновляется ежегодно. В Комитете по транспорту отметили, что в него включаются инициативы горожан, а также учитывается опыт прошлого сезона. О подготовке к подписанию соглашения в этом сезоне председатель Комтранса Валентин Енокаев сообщил еще на прошлой неделе.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Михаил Казаков рассказал, что в этом году была добавлена приостановка деятельности операторов СИМ во время ухудшения погодных условий. Он напомнил, что изначально была устойчивая плюсовая температура и сухое полотно, и граждане просили предоставить услугу. Однако, по его словам, из-за ухудшения погоды они были вынуждены приостановить аренду.

Михаил Казаков также напомнил о статистике нарушений, которая вызывает беспокойство у жителей и гостей Петербурга. В связи с этим в соглашении не только остался запрет на использование СИМ в центральных локациях, но и добавился пункт об учете статистики и оперативной реакции на нее.

Он сообщил, что штрафы на пользователей могут быть увеличены, если цифры нарушений будут зашкаливать. По его словам, за короткий период было выявлено, что 85-86% нарушений — это неспешивание на пешеходных переходах. Пока турпоток мал, последствия отсутствуют, однако, когда туристов много и улицы переполнены, это может привести к травматичным ситуациям на дорогах. Михаил Казаков также отметил, что следующее по частоте нарушение — это езда вдвоем.

Кроме того, он подчеркнул, что все операторы кикшеринга должны вступить в Ассоциацию и на ее базе участвовать в создании инфраструктуры для СИМ — парковок, выделенных полос, велодорожек и так далее. Обновленное соглашение подписали представители всех крупных операторов кикшеринга: «Яндекс.GO», «МТС Юрент» и Woosh.

Кроме того, власти города работают над новыми инициативами, в частности они намерены привлечь операторов к поддержке пострадавших в авариях с пользователями СИМ. Планируется фиксировать все подобные случаи, и для этого в Ассоциации будет создан фонд.