Случайно найденные картины художника Горбатова продадут за 2 млн рублей

В пятницу на торги выставят два редких произведения Константина Горбатова, обнаруженных за одним эскизом.

Картины были обнаружены несколько лет назад, когда коллекционер приобрел для своей коллекции эскиз к опере «Хованщина» с подписью «К. Горбатовъ, 1920». Работы из театральной серии редки и представляют особую ценность.

Когда коллекционер отправил картину на плановую реставрацию, реставраторы обнаружили вторую работу. Дело в том, что рисунок на бумаге был спрятан за первым изображением. По словам коллекционера, художник мог посчитать картину не удачной и положить на нее новую работу.

Обнаруженный рисунок под названием «Улица провинциального городка» также подписан «К. Горбатовъ, 1920». Подлинность обеих работ подтвердило музейное сообщество и эксперты.

По решению коллекционера работы Горбатова выставлены на торги единым лотом в одинаковых рамах. Начальная цена — чуть больше 2 миллионов рублей, хотя рыночная стоимость пары оценивается в 4–5 миллионов рублей. Итоговая цена будет определена по результатам торгов.

Перед аукционом картины можно увидеть в московской галерее «Старинные подарки». Всего на торгах будет представлено свыше 200 произведений искусства. А сам аукцион пройдет на платформе Bidspirit.