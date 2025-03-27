В Петербурге ограничат автомобильное движение из-за мусульманского праздника

В Санкт-Петербурге мусульмане готовятся отметить один из главных праздников — Ураза-байрам. В связи с праздничными мероприятиями 30 марта 2025 года в городе будут введены временные ограничения движения транспорта.

С полуночи до 10:00 утра будет запрещена остановка транспортных средств на участке Московского проспекта, от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы. Также будет запрещено парковаться в Конном переулке, от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта.

С 7:00 до 10:00 автомобильное движение полностью перекроют по этим участкам. Также в это время нельзя будет проехать от Малой Посадской до Кронверкского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Кроме того, для проезда будет закрыт отрезок Кронверкский проспекта, от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и улицы Репищева от Парашютной улицы до Вербной улицы.