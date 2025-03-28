По просьбам петербуржцев в городе заработают «танцевальные веранды»

В Санкт-Петербурге заработают «городские танцевальные веранды» по просьбе горожан.

Они появятся в Приморском, Кронштадтском, Пушкинском, Курортном, Выборгском, Калининском, Петроградском и Петродворцовом районах. Работать площадки будут в парках, садах и на площадях Северной столицы, сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Напомним, что в 70-80-ее годы танцплощадки были неотъемлемой частью культурной жизни города, которые собирали в летнее время многочисленное количество любителей активно отдохнуть. Просьбу возродить когда-то имевшую небывалый успех традицию озвучили сами горожане — люди «серебряного» возраста. Эту идею охотно поддержала петербургская администрация.

Известно, что «танцевальные веранды» будут работать с мая по декабрь ежегодно, а участникам смогут помочь профессиональные хореографы.