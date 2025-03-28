Авито и Правительство Мурманской области договорились о совместном развитии туризма и бизнеса

На Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» компания Авито и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Оно затронет развитие туризма, поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) и внедрение технологий на основе искусственного интеллекта.

Стороны планируют совместные проекты, включая продвижение региона и создание интересных поводов, способных привлечь больше путешественников. Мурманская область привлекает туристов северным сиянием, заповедниками, зимними видами отдыха, включая горнолыжный спорт.

По данным Авито, в 2024 году спрос на аренду жилья в регионе вырос в 3,1 раза. Сейчас на платформе доступно более 3 тыс. вариантов размещения — от квартир до гостиниц. Средняя цена за ночь составила 4,5 тыс. рублей, а продолжительность поездки — около трех дней.

Влад Федулов, управляющий директор Авито рассказал: «Сервис стал инструментом и для туристов, и для местного бизнеса. В 2024 году в области разместили 3,4 млн объявлений — на 24% больше, чем годом ранее. Уверены, партнерство откроет новые возможности. Уже сейчас мы помогли с жильем для более 4000 гостей форума и лыжного марафона».

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области назвала подписание соглашение важным шагом для экономики региона. Совместное шоу ледяных скульптур на Празднике Севера станет одним из первых совместных мероприятий в рамках нового партнерства и хорошим способом показать гостям красоту Заполярья. Правительство региона рассчитывает, что сотрудничество принесёт пользу и туристам, и местным жителям.