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Большинство учителей поддерживают возврат оценок за поведение в школе

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Председатель президентского совета по развитию гражданского общества Валерий Фадеев заявил о поддержке большинством учителей идеи возвращения оценки за поведение в школах.

По его наблюдениям, около 80% педагогов выступают за ее введение, отдавая предпочтение двухуровневой системе оценок: «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Более дифференцированная система, по мнению Фадеева, требует доработки. Он подчеркнул, что цель введения такой меры оценки поведения — защита учителей, так как проблемных учеников немного, и о них известно всем в школе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обсудить вопрос о введении интегральной оценки и оценки за поведение с учетом мнения учителей и родителей.

Напомним, что проведенный недавно опрос в Петербурге показал, что 63% родителей поддерживают инициативу возвращения школьных оценок за поведение.

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