НПК «Позитрон» стал следующим в очереди на выселение с территории ОЭЗ

Суд Санкт-Петербурга и Ленобласти расторг договор с НПК «Позитрон», резидентом особой экономической зоны «Санкт-Петербург».

Это стало продолжением тенденции выселения компаний из ОЭЗ, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург» .

Отмечается, что «Позитрон», обязанный построить научно-производственный комплекс к первому кварталу 2017 года (проектирование планировалось с первого квартала 2015-го), не выполнил свои обязательства. Вместо заявленных 417,3 млн рублей инвестиций, компания вложила лишь 950 тысяч.

Несмотря на предписание устранить нарушения в январе 2024 года, выявленные в ходе проверки Комитета по промышленной политике, «Позитрон» не предпринял необходимых действий.

В результате, суд удовлетворил иск о расторжении договора, но снизил затребованный комитетом штраф в 5 млн рублей до 2 млн.

Ранее аналогичная участь постигла другие компании-резиденты ОЭЗ: «Ортоинвест», «Альтерна» и «Леврана», при этом суммы штрафов, несмотря на первоначальные требования комитета, были разными.