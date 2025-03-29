Аварийные работы стали причиной ограничения движения на Малой Морской

В Санкт-Петербурге на Малой Морской улице ведутся аварийно-восстановительные работы, поэтому временно ограничено движение транспорта в районе пересечения Малой Морской улицы и Вознесенского проспекта.

В связи с ремонтными работами на Вознесенском проспекте (движение одностороннее) закрыта одна из двух полос в направлении Адмиралтейского проспекта, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На Малой Морской улице перед пересечением с Вознесенским проспектом ограничено движение по правой полосе.

Схема движения изменена для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного доступа к месту проведения ремонтных работ. Автомобилистов просят учитывать данные ограничения и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и задержек в пути.

О сроках окончания работ и восстановления движения будет сообщено дополнительно.