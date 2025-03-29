Презентация первой антологии городского граффити прошла в Петербурге

В Санкт-Петербурге презентовали первую документальную антологию городского граффити — книгу «Спасибо за ничего», включающую более чем 400 фотографий, сделанных Антоном Селезневым за 12 лет.

Издание, выпущенное тиражом 500 экземпляров, является первым этнографическим документом, отражающим петербургское андеграундное искусство.

Книга открывает масштабную издательскую программу Института исследования стрит-арта, планирующего выпуск словаря терминов, переводов зарубежных статей и других публикаций, посвященных городскому андеграунду. Несмотря на более чем 30-летнюю историю стрит-арта в России, подобных изданий на русском языке крайне мало.

Фотографии Селезнева запечатлели работы около 50 граффити-райтеров и команд, таких как Andie, Super, Максим Има и Осколки, отражая эволюцию уличного искусства города, пишет ТАСС. Презентации книги предшествовала фотовыставка в Екатерининском собрании, создающая интересный контраст между контекстом (историческое здание) и представленным андеграундным искусством.

Выставка включала в себя масштабные фотоработы, расположенные, в том числе на полу концертного зала для обзора с высоты нескольких этажей.

Селезнев, работающий под псевдонимом Selone, известен своими работами, публиковавшимися в различных изданиях и выставлявшимися на отечественных и международных выставках.