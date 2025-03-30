Михаил Боярский рад за выдвижение актера Юры Борисова на «Оскар»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что у Юрия Борисова еще будут шансы завоевать «Оскар».

Боярский отметил, что что номинация российского актера на премию за роль второго плана в фильме «Анора» вызвала у него искреннюю радость. Сейчас он не получил, получит в следующий раз. Об этом Боярский рассказал в интервью ТАСС.

Ранее Борисов был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора», который одержал победу в пяти категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру».

Напомним, что Борисов стал первым российским актером, выдвинутым на «Оскар». При этом последняя победа России на этой премии датируется 2000 годом, когда Александр Петров получил награду за анимационный фильм «Старик и море».