Понедельник, 31 марта 2025
$83.68 €89.66 ¥11.46
9.5 C
Санкт-Петербург
Общество

Эксперты Авито узнали, где и как этой весной обновят свои авто петербуржцы

Михаил Яковлев
blank
Фото: pxhere.com

В результате опроса, который провели эксперты Авито Товаров и Авито Рекламы, выяснилось, что в среднем у опрошенных уйдет около 20 тысяч рублей на весеннее обновление автомобиля. Большинство предпочитает поручить данную работу сотрудникам автосервисов. Но по-прежнему остались и те, кто проводит необходимые процедуры самостоятельно.

Среди опрошенных 36% предпочитают просто любые удобные автосервисы, и чаще это женщины, а вот 20% обращаются в официальные дилерские центры. Еще 7% автомобилистов Петербурга обслуживаются у частных мастеров, а 9% респондентов вовсе справляются сами. Есть и вариант совмещения — 23% что-то делают самостоятельно, а что-то все-таки поручают специалистам.

Весне дорогу

На первом месте по популярности среди весенних автопроцедур — конечно, «переобувка» автомобиля. Менять зимние шины на летние поедут с наступлением устойчивого тепла две трети опрошенных петербуржцев. Кроме этого каждый второй обновит моторное масло и фильтры, 37% займутся балансировкой колес, а проверят тормозную жидкость 36% респондентов. Еще 23% проверят и зарядят аккумулятор. Не проводят никаких специальных работ весной всего лишь 4% респондентов.

Что касается закупки авторасходников, то 88% жителей Петербурга их планируют. Расклад таков: 44% собираются приобрести моторное масло, антифриз, стеклоомыватель, четверть опрошенных приобретет щетки стеклоочистителя, еще у 19% в планах покупка косметика для «своей ласточки» — это полироли, средства для чистки салона и стекол и так далее, 14% подумывают о покупке ковриков, чехлов и других аксессуаров для салона своего авто. При этом эксперты Авито отметили рост интереса к авторасходникам на платформе этой весной: в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи тормозных жидкостей выросли вдвое, охлаждающие жидкости покупались чаще на 10%, а моторные масла — на 8%. В целом расходники для ухода за автомобилем за год стали покупать на 27% чаще. Цифры выросли также и по сравнению с февралем — весеннее обновление явно началось с наступлением тепла, отмечают эксперты Авито.  

«Одна из самым популярных автоуслуг весной — это замена резины. По данным аналитиков, спрос на шиномонтаж в России в марте 2025 года уже вырос на 77% — а это только начало активного сезона «переобувки» для большинства регионов», — отметил Алексей Головин, руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в Авито.

Их тех, кто обращается к специалистам, большинство — 59% — выбирают автосервисы по рекомендациям близких, друзей или коллег по работе. На рекламу на сайтах с объявлениями обращают внимание 23% респондентов. Рекламу в соцсетях как основной источник информации отметили 13% опрошенных, наружную рекламу — 9%.

«Количество автомобильных сервисов в стране ежегодно растет, в городах-миллионниках эта тенденция наиболее заметна. Для того чтобы выделяться на фоне конкурентов, просто качественного сервиса уже недостаточно. Помимо этого бизнесу важно быть на слуху: увеличивать узнаваемость бренда и привлекать внимание потенциальных клиентов», — уверен Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы. 

Поделиться:

Читайте также

Новости

Девелоперы Петербурга рассказали о трендах в создании социальной инфраструктуры

Круглый стол, посвященный развитию образовательных и общественных пространств в новых жилых комплексах, прошел в городе на Неве на площадке РБК Петербург. Крупные девелоперы, включая Группу «ЦДС», Холдинг «РСТИ», ГК «Ленстройтрест», Группу «Аквилон», «GloraX» и «Самолет Страна», реализующие масштабные проекты социальной инфраструктуры, обсудили ключевые аспекты эволюции таких пространств и тренды, формирующие запросы покупателей. Особое внимание участники встречи уделили высоким технологиям и комплексному мультимедийному оснащению, которые напрямую влияют на привлекательность и статус учебных заведений. Если раньше школа или детский сад в новом микрорайоне воспринимались просто как обязательные объекты, то теперь они превращаются в важный аргумент при выборе жилья. Современные образовательные учреждения — это уже не просто здания с классами, а многофункциональные центры, где могут проводить время и дети, и взрослые. По мнению собравшихся...
Читать далее

Популярное

Новости дня

Новости

Роспотребнадзор не нашел новых мутировавших вирусов у россиян

Новости

Экскурсионные трамваи поедут в Стрельну с середины апреля

Новости

Ребенок оказался в больнице после аварии на Коломяжском проспекте

Новости

Петербуржец перевел 6,4 млн рублей фальшивому сотруднику Центробанка

Город

Полицейские нашли свыше 150 мигрантов среди курьеров в Петербурге

Новости

Свыше 300 тысяч мусульман совершили праздничный намаз в Петербурге

Новости

В Петербурге объявлен конкурс на строительство двухуровневой развязки

Новости

Две категории россиян получат прибавку к пенсии с первых чисел апреля

Новости

Автовладельцев будут проверять не только на трезвость, но и на внешний вид

Новости

Водителей предупредили о перекрытии одной полосы на КАД

Новости

Ушедшие из России бренды могут снова появится на полках страны

Зенит

ФК «Зенит» назвал стартовый состав перед матчем с «Рубином»

Новости

Эксперт Панибратства рассказала, как выбрать надежную страховую компанию

Город

На празднование Дня Победы в Петербурге выделили 230 млн рублей

новости СПб полиция суд погода авария убийство Россия пожар мигранты петербург строительство проверка пулково праздник животные избиение футбол цены COVID-19 кино деньги Роспотребнадзор кад бизнес Госдума мчс театр мосты безопасность валюта госпитализация штраф пенсионеры санкции мошенники автомобили ограничение движения молодежь больница гибдд пенсионер город актер билеты пенсия

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Храмцова София Алексеевна, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М, пом. 9-Н, БЦ "Сальвадор", оф. 8, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb