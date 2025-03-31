Эксперты Авито узнали, где и как этой весной обновят свои авто петербуржцы

В результате опроса, который провели эксперты Авито Товаров и Авито Рекламы, выяснилось, что в среднем у опрошенных уйдет около 20 тысяч рублей на весеннее обновление автомобиля. Большинство предпочитает поручить данную работу сотрудникам автосервисов. Но по-прежнему остались и те, кто проводит необходимые процедуры самостоятельно.

Среди опрошенных 36% предпочитают просто любые удобные автосервисы, и чаще это женщины, а вот 20% обращаются в официальные дилерские центры. Еще 7% автомобилистов Петербурга обслуживаются у частных мастеров, а 9% респондентов вовсе справляются сами. Есть и вариант совмещения — 23% что-то делают самостоятельно, а что-то все-таки поручают специалистам.

Весне дорогу

На первом месте по популярности среди весенних автопроцедур — конечно, «переобувка» автомобиля. Менять зимние шины на летние поедут с наступлением устойчивого тепла две трети опрошенных петербуржцев. Кроме этого каждый второй обновит моторное масло и фильтры, 37% займутся балансировкой колес, а проверят тормозную жидкость 36% респондентов. Еще 23% проверят и зарядят аккумулятор. Не проводят никаких специальных работ весной всего лишь 4% респондентов.

Что касается закупки авторасходников, то 88% жителей Петербурга их планируют. Расклад таков: 44% собираются приобрести моторное масло, антифриз, стеклоомыватель, четверть опрошенных приобретет щетки стеклоочистителя, еще у 19% в планах покупка косметика для «своей ласточки» — это полироли, средства для чистки салона и стекол и так далее, 14% подумывают о покупке ковриков, чехлов и других аксессуаров для салона своего авто. При этом эксперты Авито отметили рост интереса к авторасходникам на платформе этой весной: в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи тормозных жидкостей выросли вдвое, охлаждающие жидкости покупались чаще на 10%, а моторные масла — на 8%. В целом расходники для ухода за автомобилем за год стали покупать на 27% чаще. Цифры выросли также и по сравнению с февралем — весеннее обновление явно началось с наступлением тепла, отмечают эксперты Авито.

«Одна из самым популярных автоуслуг весной — это замена резины. По данным аналитиков, спрос на шиномонтаж в России в марте 2025 года уже вырос на 77% — а это только начало активного сезона «переобувки» для большинства регионов», — отметил Алексей Головин, руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в Авито.

Их тех, кто обращается к специалистам, большинство — 59% — выбирают автосервисы по рекомендациям близких, друзей или коллег по работе. На рекламу на сайтах с объявлениями обращают внимание 23% респондентов. Рекламу в соцсетях как основной источник информации отметили 13% опрошенных, наружную рекламу — 9%.