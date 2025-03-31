Роспотребнадзор не нашел новых мутировавших вирусов у россиян

В России не нашли новых вирусов и мутаций в России, а заболеваемость COVID-19 и ОРВИ продолжает снижаться.

В рамках постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора в РФ специалисты Роспотребнадзора не обнаружили новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями.

Эпидемиологическая ситуация в стране по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, остается стабильной и находится под полным контролем, также отмечено снижение уровня заболеваемости. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В РФ фиксируется устойчивая тенденция к уменьшению случаев заболевания COVID-19. На прошлой неделе было зарегистрировано три тысячи случаев, что на 20,2% меньше, чем неделей ранее, добавили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 10,8% за прошедшую неделю