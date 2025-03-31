Ледяное искусство ожило на шоу Авито в Мурманске

В центре Мурманска в рамках VI Международного форума «Арктика – территория диалога» и фестиваля «Праздник Севера» прошло шоу ледяных скульптур. Действо развернулось на Ленинградской улице при поддержке сервиса бронирования жилья Авито Путешествия и Правительства Мурманской области.

Как сообщили представители компании 31 марта, мурманчане и гости города стали свидетелями творческого процесса, в котором двадцать мастеров за полтора часа воплотили изо льда образы десяти арктических регионов России.

Художники работали парами, превращая ледяные глыбы в произведения искусства, отражающие уникальный колорит северных земель. Перед публикой предстали фигуры, вдохновлённые Архангельской областью, Карелией, Коми, Красноярским краем, Мурманской областью, Ненецким АО, Якутией, Чукоткой, Ямалом и Ханты-Мансийским АО.

Гости мероприятия также могли отправить памятные открытки в любой город России через почту Авито Путешествий, угоститься десертами и сделать снимки в специально оборудованной фотозоне.

Управляющий директор Авито Влад Федулов отметил, что компания вместе с властями региона планирует активно продвигать туризм на Крайнем Севере. В рамках партнёрства был запущен лендинг, через который путешественники забронировали свыше четырёх тысяч вариантов проживания.

Согласно данным сервиса, в 2024 году интерес к аренде жилья в Мурманской области вырос в 3,1 раза, а во всей Арктике – в 3,3 раза. Количество вариантов краткосрочного размещения в регионе увеличилось на 18%.