Проезд по Московскому проспекту ограничат до июля из-за ремонта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о временном ограничении движения на Московском проспекте в связи с капитальным ремонтом дорожного полотна. Для снижения нагрузки на поток транспорта, ремонтные работы разделены на 22 этапа.

Работы начнутся 2 апреля на участке между Ташкентской и Кузнецовской улицами и продлятся до 10 июня, после чего возобновятся с 23 июня по 5 июля. На протяжении всего периода ремонта движение будет организовано как минимум по двум полосам в каждом направлении.

В праздничные дни будут введены особые ограничения. Так, 1 мая с полуночи до 11:00 и с 16:00 до конца следующих суток будет перекрыто движение по Кузнецовской улице в направлении от Варшавской улицы к проспекту.

С 11:00 до 16:00 ограничения коснутся обратного направления. Кроме того, 9 мая с 9:00 до 14:00 будет закрыт проезд по Кузнецовской улице в сторону проспекта Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 20 мая по 10 июня, а затем с 23 июня по 5 июля будут последовательно перекрываться боковые проезды Московского проспекта на участках от Кузнецовской до Рощинской улиц, включая четную сторону между Решетникова и Мариинской улицами, а также обе стороны проспекта на последнем этапе работ.