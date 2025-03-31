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Общество

На севере города открыта новая школа на 550 мест с планетарием

Михаил Яковлев
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Фото предоставлено пресс-службой "Главстрой"

Новое образовательное учреждение построено компанией «Главстрой Санкт-Петербург» и примет первых учеников уже 1 апреля 2025 года. Школа стала одной из первых в городе, возведённой по концессионному соглашению.

В четырехэтажном здании площадью 18 тысяч квадратных метров создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения. Особое внимание уделено современному оснащению: просторные классы оборудованы интерактивными панелями, лаборатории — всем необходимым для проведения практических исследований, а библиотека объединяет традиционный книжный фонд и электронные ресурсы. Для спортивных достижений учеников предусмотрены два бассейна, многофункциональные залы для занятий физкультурой и хореографией.

«Новый корпус нашей школы — это не просто здание. Это пространство, где будут рождаться новые идеи, развиваться таланты наших учеников и формироваться будущее нашей страны, — рассказал Алексей Козлов, директор ГБОУ школа №142 Выборгского района, — Здесь каждый ученик найдет возможность раскрыть свой потенциал, получить знания и навыки, необходимые для успешной жизни в современном мире».

Одним из преимуществ школы является собственный планетарий, который позволит проводить занятия по астрономии в интерактивном формате, расширяя образовательные горизонты учащихся.

На севере города открыта новая школа на 550 мест с планетарием
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой»

Кроме того, на базе корпуса школы созданы специализированные мастерские, оснащённые станками, инструментами и материалами для изучения строительных профессий. Новое пространство позволит школьникам осваивать прикладные навыки, изучать основы инженерии, дизайна и строительства. Проект стал еще одним шагом в реализации уникальной образовательной программы «Строительных классов», созданной в рамках трёхстороннего соглашения между ГБОУ школа №142, Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга и компании «Главстрой Санкт-Петербург».

«Открытие седьмой школы в «Северной долине» — важный этап в развитии социальной инфраструктуры района. Мы стремимся создавать современные образовательные пространства, где дети могут получать качественные знания и развивать свои способности в комфортной и безопасной среде, — отметил директор проекта «Северная долина» Сергей Крупин, — Уверен, что новая школа станет не только местом для обучения, но и важной частью образовательного и культурного пространства нашего района, предлагая разнообразные возможности для всестороннего развития подрастающего поколения».

Напомним, что в феврале обучающиеся ГБОУ школа №142 приняли участие в чемпионате «Профессионалы». Сразу 6 участников стали призерами юниорского соревнования в компетенциях «Облицовка плиткой» и «Малярные и декоративные работы».

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