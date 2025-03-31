Бастрыкин потребовал отчета по делу о нарушении правил содержания животных

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить условия содержания животных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Поводом для проверки стал сюжет на федеральном телеканале. В нем рассказали о женщине, которая содержала собак, в том числе бойцовых пород, в жилом доме с нарушением установленных норм.

Позже она перевезла животных в одно из садовых товариществ Ленобласти. Однако там также были отмечены нарушения условий содержания питомцев и зафиксированы случаи нападения собак на людей. При этом жалобы жителей в надзорные органы не принесли результат.

В связи с произошедшим инцидентом следователи приступили к проведению процессуальной проверки. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой предоставить отчет о результатах проверки.

Кроме того, председатель ведомства велел руководителю следственного управления по Ленинградской области Сергею Сазину провести проверку и на ее основании принять решение о возбуждении уголовного дела.