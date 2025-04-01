Причиной сбоя в оплате парковок стали кибер-атаки

Установлена причина сбоя оплаты парковок в Санкт-Петербурге. Ею стали кибер-атаки на платежные системы.

Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», в Северной столице наблюдаются временные трудности с оплатой парковочных сессий в зоне Единого городского парковочного пространства (ЕГПП).

В последнее время участились кибератаки на платежные системы, что может приводить к сбоям при оплате парковки с использованием некоторых способов. Если вы столкнулись с трудностями при оплате, пишут в пресс-службе, рекомендовано воспользоваться альтернативным вариантом.

С полным перечнем доступных методов оплаты можно ознакомиться на официальных сайтах ЕГПП. На этих ресурсах можно найти подробную информацию о каждом способе оплаты, кроме того, можно получить ответы на часто задаваемые вопросы.