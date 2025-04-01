Школьникам Петербурга разрешили сдавать два предмета ОГЭ из четырех

В Санкт-Петербурге, Москве и Липецкой области стартует эксперимент по упрощению процедуры сдачи ОГЭ для выпускников 9 классов. Теперь им разрешается сдавать два предмета вместо четырех.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий школьникам, не планирующим продолжать обучение в 10 классе, сдавать только два обязательных экзамена — по русскому языку и математике, пишет ТАСС. Это существенно облегчит подготовку к ОГЭ для петербуржских девятиклассников, которые теперь смогут сосредоточиться на двух основных предметах.

Успешная сдача этих двух экзаменов достаточна для получения аттестата и поступления в колледжи. Для перевода в 10 класс необходимо будет сдать еще два предмета, с минимальным баллом, определяемым местными органами власти. Выпускники 9 классов, не набравшие необходимого балла для продолжения обучения в школе, получат преимущество при поступлении в колледжи данных регионов на бюджетные места.

Более того, региональные власти смогут определять список профессий, на обучение по которым прием будет осуществляться исключительно по наличию аттестата, без учета результатов ОГЭ. Для абитуриентов из других регионов результаты экзаменов будут передаваться в соответствующие органы власти.

Данный эксперимент запланирован до конца 2025 года.