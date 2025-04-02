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Общество

Авито запустил новое позиционирование в поддержку своей социальной миссии

Александр Мокан
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Фото предоставлено пресс-службой Авито

Каждый месяц на Авито рождается более 6 миллионов хороших историй. Это моменты, когда кто-то находит работу мечты, покупает первую машину, планирует долгожданное путешествие, выбирает репетитора по математике, берет из приюта щенка или получает пятизвёздочный отзыв за свою услугу. Эти истории легли в основу нового позиционирования бренда. Первая единая имиджевая кампания Авито построена на реальных отзывах пользователей и поддерживает ключевую миссию платформы — помогать каждому улучшать свою жизнь и жизнь окружающих.

В центре кампании — мини-фильм «Хорошие истории начинаются так!», основанный на реальных событиях. Вместе с профессиональными актёрами в съёмках приняли участие настоящие пользователи Авито: например, молодая пара Дмитрий и Софья Богаченко, которые готовятся к рождению малыша и покупают детские товары на платформе.

Даже реквизит в фильме — не случайный. Многие вещи были куплены на Авито, а расписанное пианино из первых кадров ролика автор объявления передал съёмочной группе бесплатно.

Почему реальные истории так важны?

Мы знаем: перед покупкой или заказом услуги россияне ориентируются на опыт других. 95% пользователей читают отзывы, прежде чем принять решение. Каждый день на Авито появляется более 191 тысячи новых отзывов, и в 97% случаев, если покупатели довольны качеством, они ставят пять звёзд.

Чтобы сделать процесс ещё прозрачнее, Авито запустил счётчик хороших историй. Теперь в форме отзыва появилась отметка «хорошая история» — каждый может отметить, стала ли сделка удачной.

Авито запустил новое позиционирование в поддержку своей социальной миссии
Фото предоставлено пресс-службой Авито

Хорошие истории не заканчиваются на платформе — они становятся вдохновением для других. На сайте проекта появятся истории блогеров, первым из них стал популярный техноблогер Wylsacom. А любой пользователь может создать подборку для своей мечты и выиграть 300 тысяч рублей на её реализацию. Подробности — на goodstories.ru.

Организатор конкурса: ООО “Агентство Трафик”, ИНН 7804452480, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 41, литер а, офис 429. Общий срок проведения с «02» апреля 2025 г. по «02» июня 2025 г. Срок для приема конкурсных заданий с «02» апреля 2025 г. по «30» апреля 2025 г. Подробнее об условиях можно узнать на https://www.avito.ru/legal/promo/goodstories/

Реклама. Заказчик ООО «Кех Екоммерц» ИНН 7710668349

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