На Форуме труда Авито Работа показала, как ИИ поможет составить резюме

Новые подходы в поиске работы и подборе персонала обсудили на Петербургском Международном Форуме труда. Использование искусственного интеллекта (ИИ) в обоих процессах также не обошли вниманием. Рынок труда в стороне от цифровизации, похоже, не остается.

В частности, новую функцию представила Авито Работа. Она касается создания резюме. Управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков сообщил, что на платформе удалось создать языковую модель A-Vibe, которая, проанализировав введенные данные, создает описание. В случае с резюме модель будет действовать так, чтобы создать его максимально выигрышным в глазах работодателя, высветив те обязанности и достижения, которые выделят соискателя среди других кандидатов.

Vibe входит в семейство генеративных моделей Авито, куда также относится мультимодальная A-Vision. Их задачи — быстрое создание описаний. Так, после появления функции число пользователей платформы, составляющих резюме быстрее, чем за 3 минуты, увеличилось на 123% при сохранении уровня информативности.

«Сегодня все больше соискателей осваивают новые технологии, а использование ИИ становится важным инструментом при поиске работы. Мы следим за трендами рынка и интегрируем новые технологии, чтобы процесс трудоустройства становился проще для всех пользователей», — поделился Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

Помогает ИИ и компаниям в поисках сотрудников. Обработать большое количество резюме и выбрать наиболее подходящие — это тоже все чаще поручается ИИ. В Авито подчеркнули, что в течение 2025 года в планах внедрить ещё 20 новых сценариев использования своих ИИ-решений.