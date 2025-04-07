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Общество

Выкуп смартфонов от магазинов электроники расширяет географию

Михаил Яковлев
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Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

С апреля жители теперь уже 24 регионов России смогут продать смартфон в сети М.Видео-Эльдорадо, воспользовавшись их совместным сервисом с Авито. Услуга позволяет обойтись без поиска покупателя самому.  

После осмотра, обслуживания устройства и заключения договора, гаджет отправится на витрину ждать нового хозяина. Популярность сервиса растет и это становится новым этапом развития ритейла в сфере электроники, где можно не только купить, но и продать технику, отмечает Андрей Агапов, руководитель департамента физических сервисов М.Видео-Эльдорадо, 

Павел Комаров, руководитель направления «Электроника и бытовая техника» Авито, отметил, что спрос на б/у смартфоны остается высоким: в начале 2025 года на них приходилось более 74% продаж в этом сегменте. С декабря по март объемы выкупа техники удвоились. Чаще всего пользователи приносят на продажу iPhone 11, 12 и 13, а также Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone XR и Samsung Galaxy S24 Ultra. Постепенное расширение географии делает сервис доступным все для большего числа жителей России. 

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