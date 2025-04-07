Доверие потребителя: ценности и инструменты победителей конкурса

25 марта в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» состоялся первый бизнес-завтрак в рамках XVIII конкурса «Доверие потребителя-2025» по теме «Как стать лидером на рынке недвижимости: ценности и инструменты от победителей «Доверие потребителя-2024».

В мероприятии приняли участие победители XVII конкурса «Доверие потребителя», представители власти, общественных объединений и СМИ.

Предваряя дискуссию, исполнительный директор Оргкомитета конкурса Валентина Нагиева поделилась итогами конкурса 2024 года и планами на конкурс в новом сезоне.

В 2024 году в конкурсе участвовали 177 (в 2023 году — 176) банков, риэлторских агентств, строительных компаний и строящихся и реализованных проектов жилых комплексов, апартаментов и проектов загородного домостроения.

В оценке финалистов участвовали 45 профессиональных экспертов и 60 «тайных покупателей». Четвертый год подряд к анализу конкурсной документации был подключен независимый консультант — компания Nikoliers. Конкурс поддержали 24 информационных партнера.

Вызовы рынку

Менеджер по работе с ключевыми клиентам Циан Шынар Мухамбетова отметила, что жесткая кредитно-денежная политика в стране приводит к снижению спроса на новостройки, его перетоку во вторичку и аренду, и к тому, чтобы пользователи хранили свои деньги на депозитах.

Если еще 10 месяцев назад мы могли сказать, что ключевой драйвер роста — ипотека, то сейчас лучше себя чувствуют застройщики, которые предлагают различные виды рассрочек.

По итогам февраля в петербургском регионе на рынке новостроек было проведено 4 тыс. сделок. За последний год в полтора раза увеличились покупки на последних стадиях строительства. Стоимость квартир продолжает расти.

Номинальные цены предложения растут на фоне разнородной динамики оценочных цен сделок (т.е. спрос обеспечивается сделками в недорогих ЖК и/или за счет скидок).

Активное предложение постепенно снижается не только из-за активных продаж в ноябре-феврале, но и за счет выхода на рынок меньшего числа новых проектов. Крупные застройщики искусственно сдерживают выпуск свободных лотов и влияют на комфортные цены. Число кредитных сделок близко к историческим минимумам. В Циан ожидают роста цен. В среднем за год он составит 8-10%. Тогда как спрос на новостройки снизится до 15%.

Топ критериев выбора новостройки стабилен — общая стоимость, количество комнат, транспортная доступность, общая площадь, цена за квадратный метр.

В будущем большинство пользователей беспокоит нестабильная/ сложная ситуация в экономике в целом, а также риск нарваться на мошенников и риск переплатить, выбрав неудачный момент для сделки.

Новые инструменты продаж

Основатель маркетингового агентства SETEVIE Евгения Гончарова познакомила участников бизнес-завтрака с изменениями в условиях текущего рынка.

С 2022 года средний маркетинговый бюджет застройщиков на один объект вырос почти в 2 раза и продолжает расти. Увеличение бюджетов связано с усложнением привлечения клиентов, ограниченностью рекламного инструментария и усилением конкуренции.

Инструменты продаж изменились и стали более агрессивными. Значительную долю сделок (до 35% по России) составляют покупки в рассрочку, есть кейс, когда девелопер рекламировал скидку — до 52%, скидки сейчас беспрецедентно высокие. Все больше сделок проходит с участием брокеров и застройщики уделяют им особое внимание: организуют мероприятия и вечеринки, предлагают обучение — и не только своему продукту, но и личному бренду, soft skills. Все чаще брокеров начинают подключать при старте проекта и на предпродажах.

Меняются и продавцы в отделах продаж: они вынуждены переходить от консультаций к активным продажам, здесь очень важен индивидуальный подход к клиенту, вера в миссию компании и трансляция ценностей. По-настоящему хорошие продавцы становятся своеобразными амбассадорами бренда.

В маркетинге все большее место занимают нейросети: от генерации контента, до описания фидов на агрегаторы. Также на первый план вышла работа с рейтингами и отзывами, ведь надежность застройщика – это первое, на что обращает внимание покупатель. Этот год также стал годом коллабораций, когда девелоперы все больше стали обращать внимание на партнерства с арт-институциями и смежными отраслями.

Административные барьеры

«Ускорение сроков реализации проектов во многом зависит от возможности и готовности застройщиков использовать современные технологии, повышать уровень компетентности сотрудников службы заказчика и проектировщиков, — считает начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Денис Горбунов. — Государство тоже активно работает над сокращением административных барьеров, актуализацией нормативно-правовых актов.

По мнению начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Владимира Болдырева, службой в 2024 году была проведена масштабная работа по актуализации Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного строительного надзора (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2021 № 981). (Индикатор риска – это показатель, свидетельствующий о (высокой) вероятности нарушения обязательных требований).

Новые индикаторы риска были разработаны с учетом сложившейся правоприменительной практики Службы, а также положений Методических рекомендаций Минэкономразвития России.

В течение ближайшего года будет активизирована работа по данному направлению, а также будет проводиться анализ, направленный на оптимизацию и совершенствованию индикаторов рисков.

Так же неизменным осталось направление по профилактическим мероприятиям. Помимо обязательного профилактического визита, профвизиты могут проводиться по заявлению контролируемого лица, которое относится к субъектам малого предпринимательства, является социально ориентированной некоммерческой организацией либо государственным или муниципальным учреждением.

Жилые комплексы – о самом важном

На бизнес-завтраке было представлено несколько кейсов успешных проектов жилых комплексов, признанных победителями в своих категориях.

По общему мнению спикеров, компании, стремящиеся к улучшению качества работы и повышению конкурентоспособности на рынке недвижимости, должны придерживаться комплексного подхода, включающего в себя фокус на качестве продукта, клиентском сервисе, развитии команды, эффективных продажах и адаптации к рыночным тенденциям.

Так, руководитель направления клиентского опыта Группы RBI Вера Серёжина рассказала, что компания акцентирует внимание на долгосрочных отношениях с клиентами. RBI стремится к высокой лояльности клиентов на протяжении всего жизненного цикла.

«Выводя объект в продажу, внимательно следим за соответствием его составляющих элементов тем, что размещаются в рендерах. Нам важно, чтобы обещания на старте продаж совпадали с реальностью на готовом объекте», — уточнила Вера Сережина.

Сервис и внимание к деталям становятся конкурентным преимуществом.

Холдинг Setl Group, по словам руководителя центра элитных проектов «Петербургской Недвижимости» (входит в холдинг Setl Group) Максима Ефанова, компания придерживается неизменных принципов.

«К ним относятся стильная архитектура; высокие стандарты технического оснащения и неукоснительное соблюдение правила «строим то, что обещаем»; а также следование компанией своим ценностям», отмечает эксперт.

Среди тенденций элитного жилья Максим Ефанов называет снижение площади квартир и увеличение доли однокомнатных, двухкомнатных квартир и евро-трешек в объеме предложения. Среди причин такой динамики – развитая инфраструктура дома. Фитнес-клуб, спа-салон, клубные гостиные, переговорные в ЖК избавляют резидентов от необходимости размещать, например, спортивные тренажеры или кабинет в квартире.

Также среди тенденций рынка элитного жилья – более молодой возраст покупателя (часто это семьи с одним ребенком и холостые покупатели). Кроме того, у современных покупателей меняется отношение к планировке: предпочтение отдается функциональным пространствам, например, мастер-спальням с отдельными санузлами. Setl Group внимательно отслеживает изменения в портрете покупателя и адаптирует проекты к потребностям целевой аудитории.

Эксперт также отмечает, что 54% покупателей элитного жилья – это женщины. Средняя цена сделки в сегменте жилья премиум, бизнес и элит-классов составляет 33 млн рублей, 62% сделок совершаются в рассрочку, при этом в элитном сегменте доля рассрочки выше, чем в бизнес-классе.

Наталия Архипова, руководитель направления по работе с партнерами банка СПБ:

«Мы обслуживаем более 2 млн частных клиентов, 60 тысяч юридических лиц и 50 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Наш ипотечный портфель составляет впечатляющие 126 млрд рублей, что позволило нам войти в ТОП-5 банков Северо-Запада по объему выдачи ипотечных кредитов.

В условиях меняющейся экономической ситуации «Банк Санкт-Петербург» сохраняет конкурентные ставки по ипотечным программам. Средний чек ипотечного кредита вырос до 6,8 млн рублей в 1 квартале 2025 года.

Благополучие клиента

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости компании Nicoliers (независимый консультант конкурса «Доверие потребителя») считает, что благополучие человека реализуется в пяти основных сферах: здоровье, профессии, финансах, социальных связях и общественной вовлеченности.

Все они взаимосвязаны, и каждый из них влияет друг на друга.

Поэтому, когда девелопер, вкупе со своим партнером, УК, подходит с заботой к своему покупателю, предоставляет больше сервиса и сервисов — он позволяет покупателю чувствовать больше любви к себе. А, значит, влияет напрямую на благополучие клиента.

Еще лучше понимать покупателя и решать его задачи, уметь превзойти ожидания, объединяться и укреплять его систему ценностей — необходимые факторы для работы с молодеющим и требовательным клиентом и новая реальность рынка».

В заключении бизнес-завтрака Валентина Нагиева напомнила о начале подготовки к конкурсу «Доверие потребителя-2025»,

Новый конкурс стартует в мае с интернет-голосования, сейчас активно формируются списки номинантов и номинаций, вносятся изменение в Положение о конкурсе и формируется состав Экспертного совета конкурса. Сформирован план мероприятий, в сезон 2025 года Оргкомитет планирует провести 9 бизнес-завтраков по проблемам рынка недвижимости.

Условия участия для каждой номинации в Положении прописываются отдельно.

Участие в конкурсе, как всегда, бесплатное. Прием самостоятельных заявок 1 апреля – 1 июня 2025 года.