Понедельник, 7 апреля 2025
$84.28 €92.99 ¥11.6
4.5 C
Санкт-Петербург
Общество

Доверие потребителя: ценности и инструменты победителей конкурса

Михаил Яковлев
blank
Фото предоставлено пресс-службой Премии доверие потребителя

25 марта в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» состоялся первый бизнес-завтрак в рамках XVIII конкурса «Доверие потребителя-2025» по теме «Как стать лидером на рынке недвижимости: ценности и инструменты от победителей «Доверие потребителя-2024».

В мероприятии приняли участие победители XVII конкурса «Доверие потребителя», представители власти, общественных объединений и СМИ.

Предваряя дискуссию, исполнительный директор Оргкомитета конкурса Валентина Нагиева поделилась итогами конкурса 2024 года и планами на конкурс в новом сезоне.

В 2024 году в конкурсе участвовали 177 (в 2023 году — 176) банков, риэлторских агентств, строительных компаний и строящихся и реализованных проектов жилых комплексов, апартаментов и проектов загородного домостроения.

В оценке финалистов участвовали 45 профессиональных экспертов и 60 «тайных покупателей». Четвертый год подряд к анализу конкурсной документации был подключен независимый консультант — компания Nikoliers. Конкурс поддержали 24 информационных партнера.

Вызовы рынку

Менеджер по работе с ключевыми клиентам Циан Шынар Мухамбетова отметила, что жесткая кредитно-денежная политика в стране приводит к снижению спроса на новостройки, его перетоку во вторичку и аренду, и к тому, чтобы пользователи хранили свои деньги на депозитах.

Если еще 10 месяцев назад мы могли сказать, что ключевой драйвер роста — ипотека, то сейчас лучше себя чувствуют застройщики, которые предлагают различные виды рассрочек.

По итогам февраля в петербургском регионе на рынке новостроек было проведено 4 тыс. сделок. За последний год в полтора раза увеличились покупки на последних стадиях строительства. Стоимость квартир продолжает расти.

Номинальные цены предложения растут на фоне разнородной динамики оценочных цен сделок (т.е. спрос обеспечивается сделками в недорогих ЖК и/или за счет скидок).

Активное предложение постепенно снижается не только из-за активных продаж в ноябре-феврале, но и за счет выхода на рынок меньшего числа новых проектов. Крупные застройщики искусственно сдерживают выпуск свободных лотов и влияют на комфортные цены. Число кредитных сделок близко к историческим минимумам. В Циан ожидают роста цен. В среднем за год он составит 8-10%. Тогда как спрос на новостройки снизится до 15%.

Топ критериев выбора новостройки стабилен — общая стоимость, количество комнат, транспортная доступность, общая площадь, цена за квадратный метр.

В будущем большинство пользователей беспокоит нестабильная/ сложная ситуация в экономике в целом, а также риск нарваться на мошенников и риск переплатить, выбрав неудачный момент для сделки.

Новые инструменты продаж

Основатель маркетингового агентства SETEVIE Евгения Гончарова познакомила участников бизнес-завтрака с изменениями в условиях текущего рынка.

С 2022 года средний маркетинговый бюджет застройщиков на один объект вырос почти в 2 раза и продолжает расти. Увеличение бюджетов связано с усложнением привлечения клиентов, ограниченностью рекламного инструментария и усилением конкуренции.

Инструменты продаж изменились и стали более агрессивными. Значительную долю сделок (до 35% по России) составляют покупки в рассрочку, есть кейс, когда девелопер рекламировал скидку — до 52%, скидки сейчас беспрецедентно высокие. Все больше сделок проходит с участием брокеров и застройщики уделяют им особое внимание: организуют мероприятия и вечеринки, предлагают обучение — и не только своему продукту, но и личному бренду, soft skills. Все чаще брокеров начинают подключать при старте проекта и на предпродажах.

Меняются и продавцы в отделах продаж: они вынуждены переходить от консультаций к активным продажам, здесь очень важен индивидуальный подход к клиенту, вера в миссию компании и трансляция ценностей. По-настоящему хорошие продавцы становятся своеобразными амбассадорами бренда.

В маркетинге все большее место занимают нейросети: от генерации контента, до описания фидов на агрегаторы. Также на первый план вышла работа с рейтингами и отзывами, ведь надежность застройщика – это первое,  на что обращает внимание покупатель. Этот год также стал годом коллабораций, когда девелоперы все больше стали обращать внимание на партнерства с арт-институциями и смежными отраслями.

Административные барьеры

«Ускорение сроков реализации проектов во многом зависит от возможности и готовности застройщиков использовать современные технологии, повышать уровень компетентности сотрудников службы заказчика и проектировщиков, — считает начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза»  Денис Горбунов. —  Государство тоже активно работает над сокращением административных барьеров, актуализацией нормативно-правовых актов.

По мнению начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Владимира Болдырева, службой в 2024 году была проведена масштабная работа по актуализации Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного строительного надзора (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2021 № 981). (Индикатор риска – это показатель, свидетельствующий о (высокой) вероятности нарушения обязательных требований).

Новые индикаторы риска были разработаны с учетом сложившейся правоприменительной практики Службы, а также положений Методических рекомендаций Минэкономразвития России.

В течение ближайшего года будет активизирована работа по данному направлению, а также будет проводиться анализ, направленный на оптимизацию и совершенствованию индикаторов рисков.

Так же неизменным осталось направление по профилактическим мероприятиям. Помимо обязательного профилактического визита, профвизиты могут проводиться по заявлению контролируемого лица, которое относится к субъектам малого предпринимательства, является социально ориентированной некоммерческой организацией либо государственным или муниципальным учреждением.

Жилые комплексы – о самом важном

На бизнес-завтраке было представлено несколько кейсов успешных проектов жилых комплексов, признанных победителями в своих категориях.

По общему мнению спикеров, компании, стремящиеся к улучшению качества работы и повышению конкурентоспособности на рынке недвижимости, должны придерживаться комплексного подхода, включающего в себя фокус на качестве продукта, клиентском сервисе, развитии команды, эффективных продажах и адаптации к рыночным тенденциям.

Так, руководитель направления клиентского опыта Группы RBI Вера Серёжина рассказала, что компания акцентирует внимание на долгосрочных отношениях с клиентами. RBI стремится к высокой лояльности клиентов на протяжении всего жизненного цикла.

«Выводя объект в продажу, внимательно следим за соответствием его составляющих элементов тем, что размещаются в рендерах. Нам важно, чтобы обещания на старте продаж совпадали с реальностью на готовом объекте», — уточнила Вера Сережина.

Сервис и внимание к деталям становятся конкурентным преимуществом.

Холдинг Setl Group, по словам руководителя центра элитных проектов «Петербургской Недвижимости» (входит в холдинг Setl Group) Максима Ефанова, компания придерживается неизменных принципов.

«К ним относятся стильная архитектура; высокие стандарты технического оснащения и неукоснительное соблюдение правила «строим то, что обещаем»; а также следование компанией своим ценностям», отмечает эксперт.

Среди тенденций элитного жилья Максим Ефанов называет снижение площади квартир и увеличение доли однокомнатных, двухкомнатных квартир и евро-трешек в объеме предложения. Среди причин такой динамики – развитая инфраструктура дома. Фитнес-клуб, спа-салон, клубные гостиные, переговорные в ЖК избавляют резидентов от необходимости размещать, например, спортивные тренажеры или кабинет в квартире.

Также среди тенденций рынка элитного жилья – более молодой возраст покупателя (часто это семьи с одним ребенком и холостые покупатели). Кроме того, у современных покупателей меняется отношение к планировке: предпочтение отдается функциональным пространствам, например, мастер-спальням с отдельными санузлами. Setl Group внимательно отслеживает изменения в портрете покупателя и адаптирует проекты к потребностям целевой аудитории.

Эксперт также отмечает, что 54% покупателей элитного жилья – это женщины. Средняя цена сделки в сегменте жилья премиум, бизнес и элит-классов составляет 33 млн рублей, 62% сделок совершаются в рассрочку, при этом в элитном сегменте доля рассрочки выше, чем в бизнес-классе.

Наталия Архипова, руководитель направления по работе с партнерами банка СПБ:

«Мы обслуживаем более 2 млн частных клиентов, 60 тысяч юридических лиц и 50 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Наш ипотечный портфель составляет впечатляющие 126 млрд рублей, что позволило нам войти в ТОП-5 банков Северо-Запада по объему выдачи ипотечных кредитов.

В условиях меняющейся экономической ситуации «Банк Санкт-Петербург» сохраняет конкурентные ставки по ипотечным программам. Средний чек ипотечного кредита вырос до 6,8 млн рублей в 1 квартале 2025 года.

Благополучие клиента

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости компании Nicoliers (независимый консультант конкурса «Доверие потребителя») считает, что благополучие человека реализуется в пяти основных сферах: здоровье, профессии, финансах, социальных связях и общественной вовлеченности.

Все они взаимосвязаны, и каждый из них влияет друг на друга.

Поэтому, когда девелопер, вкупе со своим партнером, УК, подходит с заботой к своему покупателю, предоставляет больше сервиса и сервисов — он позволяет покупателю чувствовать больше любви к себе. А, значит, влияет напрямую на благополучие клиента.

Еще лучше понимать покупателя и решать его задачи, уметь превзойти ожидания, объединяться и укреплять его систему ценностей — необходимые факторы для работы с молодеющим и требовательным клиентом и новая реальность рынка».

В заключении бизнес-завтрака Валентина Нагиева напомнила о начале подготовки к конкурсу «Доверие потребителя-2025»,

Новый конкурс стартует в мае с интернет-голосования, сейчас активно формируются списки номинантов и номинаций, вносятся изменение в Положение о конкурсе и формируется состав Экспертного совета конкурса. Сформирован план мероприятий, в сезон 2025 года Оргкомитет планирует провести 9 бизнес-завтраков по проблемам рынка недвижимости.

Условия участия для каждой номинации в Положении прописываются отдельно.

Участие в конкурсе, как всегда, бесплатное. Прием самостоятельных заявок 1 апреля – 1 июня 2025 года.

Поделиться:

Читайте также

Общество

LEGENDA построит новый проект на Васильевском острове

LEGENDA объявила о старте продаж жилья во 2 и 3 корпусах в масштабном проекте «Новая Земля» на Васильевском острове. Комплекс возводится на участке, ограниченном береговой линией Финского залива и проспектом Крузенштерна. Девелопер представляет на рынке уникальный продукт – квартиры, созданные с учетом принципов отельного проектирования. Этот идеологически новый подход компании сочетает функциональность с авторскими дизайн-приемами при проектировании. Всеволод Глазунов, директор по маркетингу LEGENDA, подчеркивает, что такой формат жилья становится все более популярным среди активных горожан, которые все больше времени проводят вне дома, отдавая предпочтение городскому досугу. Проект «Новая Земля» предполагает строительство 110 000 кв. м жилья, состоящего из 1887 функциональных сьютов. Они разделены на категории от Suite S до Suite XL, отличающиеся функциональным наполнением под запросы будущих жителей. В каждом...
Читать далее
Общество

Авито запустил новое позиционирование в поддержку своей социальной миссии

Каждый месяц на Авито рождается более 6 миллионов хороших историй. Это моменты, когда кто-то находит работу мечты, покупает первую машину, планирует долгожданное путешествие, выбирает репетитора по математике, берет из приюта щенка или получает пятизвёздочный отзыв за свою услугу. Эти истории легли в основу нового позиционирования бренда. Первая единая имиджевая кампания Авито построена на реальных отзывах пользователей и поддерживает ключевую миссию платформы — помогать каждому улучшать свою жизнь и жизнь окружающих. В центре кампании — мини-фильм «Хорошие истории начинаются так!», основанный на реальных событиях. Вместе с профессиональными актёрами в съёмках приняли участие настоящие пользователи Авито: например, молодая пара Дмитрий и Софья Богаченко, которые готовятся к рождению малыша и покупают детские товары на платформе. Даже реквизит в фильме — не случайный. Многие вещи...
Читать далее

Популярное

Новости дня

Город

Суд наказал женщину за регистрацию фиктивных фирм

Город

Жоэл Педро может оказаться в числе работников общественного транспорта

Общество

Выкуп смартфонов от магазинов электроники расширяет географию

Город

В Петербурге стартовала весенняя уборка дорожных знаков и светофоров

Общество

На Форуме труда Авито Работа показала, как ИИ поможет составить резюме

Новости

Депутат Госдумы Леонов выступил против потребления продукции из насекомых

Город

Смольный ищет подрядчика для проектирования терминала ВСМ в центре города

Общество

В Петербурге растет спрос на бьюти-услуги и конкуренция среди мастеров

Новости

В России может появиться омбудсмен по защите животных

Бизнес-вести

На ПМЭФ-2025 обсудят будущее экономики в условиях многополярного мира

Новости

Минпросвещения запустит новую систему профилактики безнадзорности

Город

Работница магазина получила 400 тысяч после падения на нее продуктовой тележки

Афиша

Стендтапы, триллеры и ромкомы ждут петербуржцев на второй неделе апреля

Город

В Северной столице начинается новый этап «Петербургского дизайна»

новости СПб дтп авто дети зенит полиция суд погода Россия Санкт-петербург метро пожар петербург Смольный прокуратура пулково общество оружие футбол музыка недвижимость семья кино деньги продукты Роспотребнадзор задержание спорт ученые бизнес эвакуация театр Китай производство реставрация мошенники приставы опрос омбудсмен транспорт аэропорт автобус авито Александр Колесов фильм

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Храмцова София Алексеевна, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М, пом. 9-Н, БЦ "Сальвадор", оф. 8, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb