Жоэл Педро может оказаться в числе работников общественного транспорта

Португалец Жоэл Педро может устроиться водителем автобуса в Санкт-Петербурге.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» всерьез рассматривает кандидатуру португальца Жоэла Педро на должность водителя автобуса. Молодой человек недавно переехал в Северную столицу, чтобы быть рядом со своей возлюбленной — петербурженкой Екатериной.

Отметим, что 11 лет пара поддерживала отношения на расстоянии, а теперь с помощью разрешения на временное проживание в России, Жоэл готов начать новую жизнь в Петербурге. Свои профессиональные планы португалец связывает с работой в транспортной сфере. Он мечтает стать водителем городского автобуса.

Представители ведомства готовы предложить португальцу место в команде. Предприятие может обеспечить конкурентоспособную заработную плату от 120 до 180 тысяч рублей, официальное трудоустройство, бесплатное обучение и доступ к собственной медицинской части, рассказили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Ранее, 31-летний гражданин Португалии получил временное проживание в Санкт-Петербурге на основании указа президента России Владимира Путина. Глава государства подписал документ, предусматривающий гуманитарную поддержку для иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности.