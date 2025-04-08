Экс-полицейский в Петербурге предстанет перед судом за взятки на 3,2 млн рублей

Перед судом в Санкт-Петербурге предстанет экс-полицейский по обвинению в получении взятки. Мужчина смог незаконно обогатится на сумму около 3,2 миллиона рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора по исполнению административного законодательства. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие выяснило, что в мае 2023 года полицейский обнаружил в Адмиралтейском районе Северной столицы предпринимателей, которые незаконно торговали кофе и сахарной ватой из 12 машин. Вместо того чтобы пресечь преступление, фигурант стал вымогать деньги.

Через посредника он договорился с бизнесменами о регулярных платежах. За дневную торговлю брал 25 тысяч в месяц с машины. За ночную — 10 тысяч за четыре машины. Схема работала с июня 2023 по июль 2024. За это время полицейский получил около 3,2 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Вначале августа при передаче очередной части взятки в размере 287 тысяч рублей полицейский был задержан сотрудниками ФСБ. Следствие собрало досочный объем доказательств вины обвиняемого, включая показания посредников и самих предпринимателей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. К ответственности также привлекли всех участников коррупционной схемы.