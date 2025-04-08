Двух пропавших шестилетних мальчиков нашли в Невском районе

В Санкт-Петербурге сотрудники Россгвардии нашли двух шестилетних мальчиков, которые уехали на велосипедах и потерялись.

В ночь на 7 марта во дворе на улице Цимбалина сотрудники вневедомственной охраны обнаружили двух шестилетних мальчиков. Дети уехали на велосипеде с детской площадки на улице Бабушкина и заблудились.

Позже о пропаже детей в полицию сообщила женщина. Петербурженка рассказала правоохранителям, что гуляла с ребенком и с сыном знакомой. По ее словам, она ненадолго отвлеклась, после чего дети исчезли.

После заявления правоохранители передали описание мальчиков всем дежурным нарядам. Сотрудники Росгвардии удалось отыскать детей в соседнем дворе от места пропажи. После проверки в территориальном отделе полиции их передали родителям.