Петербуржец погиб в ДТП с возгоранием на Левашовском шоссе

Спасатели потушили горящие автомобили в Курортном районе Санкт-Петербурга. Однако в пожаре погиб мужчина.

Около пяти часов вечера сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в Курортном районе Санкт-Петербурга. В результате аварии на Левашовском шоссе вспыхнули грузовой и легковой автомобили. Огонь распространился на 5 квадратных метров, а пламя полностью покрывало легковушку.

Спасатели прибыли на место ДТП и ликвидировали огонь. В результате возгорания погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для тушения пожара выехали две единицы спецтехники и десять спасателей.