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Наука

Древний нож поможет археологам раскрыть связи Рима с Германией

Даниил Александров
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Фото: Baltphоto

Археологи в немецком Дельбрюке обнаружили римский железный нож и резной камень с изображением Меркурия. Данные находки проливают свет на связи между римлянами и германскими племенами.

Под развалинами старинной усадьбы в немецком городе Дельбрюк археологи нашли римский железный нож и драгоценный камень с резным изображением. Эти артефакты первого века нашей эры помогут исследователям изучить связь между римлянами и местным населением.

По словам ученых, найденный нож был воткнут лезвием вверх под полом здания. Такое положение может свидетельствовать о ритуальном назначении или о том, что его хотели спрятать, сообщает Planet Today.

Не менее ценная находка – резной камень, вероятно служивший вставкой в кольцо. На нем мастерски изображен бог Меркурий с его традиционными атрибутами – кадуцеем и кошельком. Камень сделан из оникс-агата, светлый верхний слой создает контраст с темным силуэтом божества.

Эти находки сделаны во время масштабных раскопок, которые начались в 2017 году. Сначала ученые нашли усадьбу 2-3 веков. Однако последующие исследования в 2024 году показали, что поселение имеет более древнюю историю. Среди других находок — поддельная римская монета и гвоздь от римских военных сандалий.

По словам ученых, местное поселение продолжало существовать после того, как римские войска покинули эти места. Находки римских предметов указывают на наличие долгих торговых связей с империей.

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