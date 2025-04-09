Из-за сильного ветра в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Власти Петербурга объявили «желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра.

В городе на Неве прогнозируются неприятные погодные условия, сообщает пресс-служба администрации культурной столицы. С полудня и до 9 вечера в среду, 9 апреля ожидается усиление ветра, порывы которого могут местами достичь 15 метров в секунду.

Стоит напомнить, что «желтый» уровень погодной опасности обозначает потенциальную угрозу для пешеходов и автомобилистов, в связи с чем пресс-служба Смольного рекомендует соблюдать максимальную осторожность.

В городской администрации советуют избегать прогулок рядом с большими деревьями или рекламными билбордами, а водителям рекомендуют по возможности ограничить передвижение на личном транспорте. В случае, если это невозможно, необходимо соблюдать скоростной режим при поездках по дорогам.