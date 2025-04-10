Приставы помирили соседок в споре о дележе «квадратов» кухни и общего коридора

Судебные приставы Пушкинского отдела ГУФССП России по Санкт-Петербургу урегулировали конфликт между соседками в коммунальной квартире.

Его причиной стало неправомерное использование мест общего пользования (кухни и коридора) 65-летней жительницей квартиры, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу. Женщина неоднократно меняла замки на входной двери, препятствуя доступу в квартиру соседке, и хранила велосипед в общем коридоре.

Поскольку мирное разрешение конфликта оказалось невозможным, соседка обратилась в суд. Тот обязал женщину освободить общий коридор от велосипеда и прекратить самовольную смену замков без предоставления дубликата ключей соседке, установив штраф в 1 тысячу рублей за каждый день нарушения.

Судебный пристав, вмешавшись в ситуацию, разъяснил должнице последствия неисполнения решения суда, включая назначение исполнительского сбора. В результате принятых мер, женщина убрала велосипед из коридора, и на данный момент конфликт считается исчерпанным. Исполнительное производство закрыто в связи с фактическим исполнением решения суда.