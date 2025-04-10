Россиянам рекомендовали рассмотреть другие курорты вместо Анапы

Пляжи Анапы вновь столкнулись с экологической угрозой — на берегу обнаружены белые сгустки, напоминающие пальмовое масло. По предварительным данным, причиной могла стать авария в порту Тамани. Загрязнение охватило 10 км побережья в районе Анапы и Темрюкского района.

В беседе с изданием «RuNews24.ru», эксперт по туризму Елена Агаршева рекомендовала туристам рассмотреть альтернативные курорты Краснодарского края на летний сезон 2025 года.

По словам Агаршевой, при наличии возможности целесообразно выбрать иные курорты, поскольку текущая обстановка в Анапе не способствует комфортному отдыху. Эксперт посоветовала любителям Краснодарского края обратить внимание на Сочи.

Специалисты предупреждают: пальмовое масло нарушает кислородный обмен в воде, нанося ущерб морской флоре и фауне. При повышении температуры жир образует пленку на поверхности, угрожая подводным обитателям. Требуется срочная очистка пляжной зоны.

Известно, природоохранная прокуратура Кубани начала проверку. Росприроднадзор анализирует пробы воды, а Новороссийская транспортная прокуратура устанавливает источник загрязнения.