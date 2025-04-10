Эксперт считает нецелесообразной идею парламентариев о сдерживании цен

Независимый эксперт по ритейлу, консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин считает инициативу петербургских депутатов по обязательной публикации размера торговой наценки на социально значимые продукты нецелесообразной и потенциально вредной для рынка.

Он уверен, что попытки государственного регулирования цен на отдельные товары — ошибка, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург» .

Лачугин объясняет свою позицию тем, что крупные ритейлеры и так поддерживают низкие наценки на многие социально значимые продукты, часто работая с минимальной прибылью или даже в убыток. Это делается для привлечения покупателей, чувствительных к цене, и поддержания конкурентоспособности.

Более того, частичное раскрытие наценки, как предлагают депутаты (только на определенный список товаров), может вызвать негативную реакцию у потребителей, заинтересованных в информации о наценках на весь ассортимент, а не только на социально значимые товары.

Эксперт также обращает внимание на нереалистичность предложения о снижении наценок до уровня, не обеспечивающего рентабельность бизнеса. Принудительное установление слишком низких наценок на социально значимые товары приведет к убыткам и закрытию магазинов.

В итоге, несмотря на почти единогласное одобрение депутатами в первом чтении, предложенная мера, по мнению эксперта, является неэффективной и может иметь негативные последствия.