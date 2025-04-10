Принадлежащая Николаю Второму икона пополнила коллекцию Лувра

Коллекция Лувра пополнилась уникальным экспонатом — иконой, принадлежавшей российскому императору Николаю II.

Триптих высотой около 30 см, выполненный в форме православного храма и украшенный драгоценными камнями, был приобретен ассоциацией Amis du Louvre за 2,2 млн евро и передан в музей, пишет ТАСС.

Как отмечает заместитель генерального директора ассоциации Себастьен Фумароли, икона станет одним из центральных экспонатов нового отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра, открытие которого запланировано на 2027 год.

Созданная в 1895 году известным ювелиром Михаилом Перхиным из Дома Фаберже, икона была подарена Николаю II и императрице Александре Федоровне петербургской аристократией в честь рождения великой княжны Ольги.

После революции 1917 года икона стала частью коллекции галереи A la Vieille Russie (в разное время располагавшейся в Париже и Нью-Йорке), которая приобрела ее во время распродажи имущества Романовых.

В течение многих лет икона хранилась в частных собраниях и лишь однажды выставлялась — в 1977 году в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.