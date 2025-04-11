Андрей Мацарин займет место главы Дирекции дорожного движения Петербурга

Новой главой «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» стал Андрей Мацарин. Он сменил Валерия Мушту, занимавшего пост с 2011 года.

Андрей Мацарин назначен новым директором ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Отметим, что с 2011 года пост главы ведомства занимал Валерий Мушта. Причины его ухода остаются неизвестными.

Напомним, что Андрей Мацарин родился 1 ноября 1982 года в Кишиневе. Профессиональное образование получил в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия» по специальности «Юриспруденция».

В разные годы он работал в Администрации губернатора Северной столицы, Комитете по развитию транспортной инфраструктуры и других государственных учреждениях.