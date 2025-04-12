Технические проблемы парализовали участок второй линии петербургского метро

В субботу из-за технических неполадок на двадцать минут между станциями «Проспект Просвещения» и «Парнас» остановили движение поездов.

По состоянию на 10:49 в Санкт-Петербурге временно приостановлено движение поездов на участке второй линии метро между станциями «Проспект Просвещения» и «Парнас». Остановка была вызвана техническими причинами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Также в ведомстве через 15 минут добавили, что на данном направлении от «Парнаса» до «Проспекта Просвещения» наблюдается увеличенный интервал движения составов, что связано с технической неисправностью.

Однако через две минуты движение поездов на второй линии метро продолжилось в штатном режиме.