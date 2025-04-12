Центр Петербурга временно перекрыт из-за съемок фильма с Юрой Борисовым

На центральных улицах Санкт-Петербурга проходят съемки художественного фильма «Битва моторов». Из-за съемок картины «Битва моторов» с Юрой Борисовым.

В связи с проведением съемок фильма в течение всего дня будет ограничено движение транспорта по четной стороне набережной канала Грибоедова — от Вознесенского проспекта до Кокушкина переулка, а также по нечетной стороне, от дома № 63 до дома № 71. Кроме того, ограничения будут введены на Кокушкином и Столярном переулках — от набережной до Казначейской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Речь идет о съемках фильма «Битва моторов» Ильи Маланина. В картине снимаются: Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева.

Действие фильма происходит в 1908 году и рассказывает историю автолюбителя Андрея Нагеля, который вместе с инженером Дмитрием Бондаревым собирает команду для создания автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает доказать жизнеспособность их разработки, приняв участие в легендарном Ралли Монте-Карло.

Съемки картины проходят не только в Петербурге, но и в Москве, а также в Черногории. Для фильма были специально спроектированы и построены 10 автомобилей начала 20 века, а также задействовано около 25 исторических машин. Премьера «Битвы моторов» запланирована на сентябрь.