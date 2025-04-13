Названа дата отправки атомохода «Якутия» в первый рейс

Атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 отправится в свой первый рейс в Карское море 15 апреля.

Это четвертый ледокол серии, построенный на Балтийском заводе по заказу «Атомфлота», пишет РИА Новости. Строительство началось в 2020 году, а спуск на воду состоялся в 2 года спустя при участии президента России Владимира Путина. В конце 2024 года ледокол завершил заводские испытания и вошел в состав атомного ледокольного флота России.

«Якутия» прошла путь из Санкт-Петербурга через Балтийское море, Атлантику и Баренцево море, прежде чем прибыть в Мурманск. Срок службы ледокола оценивается в 40 лет. Его главные преимущества — мощность (60 МВт), маневренность и двухосадочность, обеспечиваемые двумя реакторами РИТМ-200. Они отличаются компактностью и экономичностью, что повышает скорость и ледопроходимость.

Ледоколы проекта 22220 — самые мощные в мире, обеспечивающие круглогодичную навигацию в западной Арктике. Они способны пробивать лед толщиной до 3 метров и проводить караваны судов. В настоящее время на Балтийском заводе строятся еще два ледокола этой серии — «Чукотка» и «Ленинград».