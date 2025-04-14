Отклонений от нормативов в воздухе после пожара на Маршала Новикова нет

Проведенный анализ воздуха после пожара на улице Маршала Новикова в Приморском районе не показал отклонений от нормативов.

Роспотребнадзор совместно с Центром гигиены и эпидемиологии провели анализ атмосферного воздуха в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга после пожара на улице Маршала Новикова, 36, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пробы отбирались в жилых зонах на расстоянии от 700 м до 3,3 км от места пожара. Анализ показал, что концентрации загрязняющих веществ (угарный газ, оксиды азота, хлороводород, взвешенные вещества, сажа, аммиак, фенол, формальдегид, диоксид серы, сероводород, бензол, толуол, ксилолы, ацетон, предельные углеводороды) не превысили допустимых норм.

Измерения радиационного фона также не выявили отклонений от естественного уровня. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.