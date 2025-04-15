Отец уклонялся от уплаты алиментов в Петербурге и занижал свой доход

Прокуратура Санкт-Петербурга добилась через суд изменения порядка взыскания алиментов с отца. C мая 2013 года мужчина накопил долг в 430 тысяч рублей.

Сотрудники прокуратуры Московского района Северной столицы организовали проверку из-за неуплаты алиментов.

В ходе проверки специалисты установили, что на основании судебного приказа ответчик обязан с мая 2013 года ежемесячно выплачивать четверть доходов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако за период с мая 2013 по сентябрь 2024 года отец дочери задолжал 430 тысяч рублей.

Также результаты дальнейшей проверки показали, что должник сознательно занижал свои доходы, чтобы уменьшить размер алиментных выплат. Так, выплаты из дохода по самозанятости у мужчины составляли около 500 в месяц. В то же время мать ребенка, чей среднемесячный доход составляет 40 тысяч рублей, тратит на содержание дочери около половины этих средств — 20 тысяч рублей ежемесячно.

В защиту интересов несовершеннолетней прокуратура обратилась в суд с требованием изменить порядок взыскания алиментов. Вместо доли от доходов установить фиксированную сумму в размере половины детского прожиточного минимума в Петербурге, около 8 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

Московский районный суд полностью удовлетворил исковые требования. На данный момент прокуратура контролирует исполнение данного судебного решения.