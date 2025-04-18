Петербуржцам рассказали о работе автобусных маршрутов в дни праздников

В Пасхальные выходные будет усилена работа автобусных маршрутов к кладбищам Санкт-Петербурга.

В связи с православными праздниками — Великой субботой (19 апреля) и Пасхой (20 апреля) Комитет по транспорту Санкт-Петербурга усиливает работу автобусных маршрутов, следующих к городским кладбищам, сообщает пресс-служба ведомства.

Для удобства горожан, посещающих места захоронений, будет увеличено количество рейсов на маршрутах № 195, 347, 382 и 398 — до 330 рейсов в день.

Введен дополнительный экспресс-маршрут № 2М («Станция метро «Московская» – Южное кладбище»), работающий с 8:00 до 17:00 с интервалом 21-28 минут. Маршрут будет обслуживаться четырьмя большими автобусами.

Также автобус № 147 с 8:00 до 17:00 будет делать дополнительную остановку на Демонстрационном проезде.

Проложить оптимальный маршрут можно на Портале общественного транспорта, заключили в пресс-службе ведомства.