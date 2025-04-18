По факту смертельного ДТП в Приморском районе полиция проводит проверку

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП, по факту которого полицией проводится проверка.

Авария случилась около половины четвертого дня на улице 3-я Конная Лахта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Водитель такси, 26-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, совершил разворот, не уступив дорогу автомобилю Lada Largus, в результате чего 19-летний водитель транспортного средства столкнулся с такси Hyundai.

Пассажирка такси, женщина в возрасте 50-60 лет, погибла на месте происшествия. В данный момент личность погибшей устанавливается. Полиция выясняет все обстоятельства аварии, в том числе, соблюдение правил дорожного движения обоими водителями.