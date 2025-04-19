Игорь Бутман поддержал изучение патриотических песен в школе

Народный артист России Игорь Бутман поддержал инициативу о включении патриотических песен в школьную программу.

Артист считает, что патриотические песни стоило бы изучать в школе. По его мнению, такие композиции помогут сформировать у детей чувство патриотизма, поскольку именно в раннем возрасте закладываются важные духовные ценности.

Бутман отметил, что патриотические песни должны быть качественными, запоминающимися и эмоциональными — способными вызывать радость, гордость или даже грусть. В их число могут войти не только произведения о Родине, но и лирические композиции о любви, которые тоже несут в себе патриотический смысл, сообщает ТАСС со ссылкой на слова музыканта.

Ранее Министерство просвещения поддержало предложение депутата Государственной думы России Сергея Колунова о включении в школьную программу песен современных исполнителей, в том числе композиций Ярослава Дронова выступающего под псевдонимом Shaman и Олега Газманова.