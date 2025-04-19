Суббота, 19 апреля 2025
$81.14 €92.22 ¥11.09
20.6 C
Санкт-Петербург
Культура

Игорь Бутман поддержал изучение патриотических песен в школе

Даниил Александров
blank
Фото: Baltphoto

Народный артист России Игорь Бутман поддержал инициативу о включении патриотических песен в школьную программу.

Артист считает, что патриотические песни стоило бы изучать в школе. По его мнению, такие композиции помогут сформировать у детей чувство патриотизма, поскольку именно в раннем возрасте закладываются важные духовные ценности.

Бутман отметил, что патриотические песни должны быть качественными, запоминающимися и эмоциональными — способными вызывать радость, гордость или даже грусть. В их число могут войти не только произведения о Родине, но и лирические композиции о любви, которые тоже несут в себе патриотический смысл, сообщает ТАСС со ссылкой на слова музыканта.

Ранее Министерство просвещения поддержало предложение депутата Государственной думы России Сергея Колунова о включении в школьную программу песен современных исполнителей, в том числе композиций Ярослава Дронова выступающего под псевдонимом Shaman и Олега Газманова.

Поделиться:

Читайте также

Бизнес-вести

Более 40 млрд рублей для петербургских электросетей

На РМЭФ в Петербурге энергетики рассказали об инвестициях в развитие ТЭК. Так, планируемое финансирование на эти цели крупнейшей электросетевой компании города — «Россети Ленэнерго» — за период 2025–2028 гг. составит порядка 150,6 млрд рублей. Санкт-Петербург всегда был в авангарде отечественной и мировой энергетики. Электросетевая инфраструктура не просто развивается вместе с городом, она опережает его рост.  «Россети Ленэнерго» планомерно инвестируют в развитие энергосистемы и внедряют современные технологии на своих объектах. По словам руководства компании, инвестпрограмма выполняется по графику и в полном объеме.  «Россети Ленэнерго» неизменно вкладывают значительные средства в развитие энергосистемы города. Инвестпрограмма позволяет нам вводить новые объекты, обеспечивать возобновление основных фондов, поддерживать и улучшать параметры надежности электрической сети. Объем финансирования ежегодно увеличивается. В 2025 году только в Санкт-Петербурге мы планируем потратить...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп смерть зенит полиция суд кража мигранты дороги петербург прокуратура ремонт проверка статистика закон общество футбол женщины кино деньги ЗакС бюджет кад уголовное дело театр выставка ребенок школа самолет мошенники пенсионерка выплаты транспорт город авито врачи кгиоп автобусы депутаты метрополитен собаки квартира школьник праздники активисты

Новости дня

Новости

Полицейские установили личность погибшей в ДТП на Конной Лахте

Город

Мошенники выманили у двух пожилых петербурженок около 5,4 млн рублей

Город

Кикшеринги ответили на жалобы петербуржцев о несовершеннолетних на СИМ

Город

Реставрация дворовых фасадов Толстовского дома начнется в 2025 году

Город

По факту смертельного ДТП в Приморском районе полиция проводит проверку

Новости

Информация об аварийной посадке SSJ-100 во Внуково не подтвердилась

Город

О практике регулирования СИМ в Петербурге рассказали в Москве

Город

Депутат Цивилев предложил забирать собак у хозяев-наркоманов

Новости

На «ринге» встретятся 100 профи из розницы для поднятия престижа профессии

Город

Петербуржцам рассказали о работе автобусных маршрутов в дни праздников

Город

Автомобилистам снова доступен участок КАД на развязке с Московским шоссе

Город

Расплачивающемуся чужой картой петербуржцу предъявили обвинение

Новости

С тремя дебоширами рейса Калининград-Петербург разберется суд

Город

Бойкот игре с «Зенитом» могут объявить футболисты «Химок»

Бизнес-вести

Минэкономразвития и Авито предложили помощь в продвижении МСП

Главная

Снятие пасхального украшения стало причиной возбуждения уголовного дела

Город

В Петербурге возобновили работу «летних» автобусных маршрутов

Город

Врачам Великой Победы посвятили выставку в Таврическом дворце

Новости

С момента запуска виртуальным «Подорожником» оплатили свыше 350 тысяч поездок

Город

Волочкова опровергла информацию о продаже квартиры из-за долгов

Общество

Иван Скворцов объяснил важность сохранения архитектурного наследства

Город

Петербург готов заплатить свыше 20 млн рублей за праздничное оформление города

Все новости

В Петербурге обсудят будущее российских заводов

Афиша

Петербуржцам рассказали о культурных мероприятиях с 18 по 24 апреля

Новости

Верующие православной церкви отмечают Страстную пятницу

Город

Группе похитителей смартфонов предъявили обвинение в Петербурге

Новости

В России развивается туризм для людей с инвалидностью

Город

Внутриквартальный проезд отремонтируют по требованию прокуратуры

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Храмцова София Алексеевна, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М, пом. 9-Н, БЦ "Сальвадор", оф. 8, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb