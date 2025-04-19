Полицейские установили личность погибшей в ДТП на Конной Лахте

Сотрудники полиции смогли установить личность погибшей в аварии в Приморском районе. Ей оказалась 59-летняя пассажирка автомобиля LADA Largus.

Как стало известно Gazeta.SPb, в момент ДТП погибшая находилась справа на заднем пассажирском сиденье c не пристегнутым ремнем безопасности. В результате от полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Днем 18 апреля 26-летний житель одного из государств ближнего зарубежья на автомобиле Hyundai Solaris ехал по улице 3-я Конная Лахта. При выполнении разворота от правой обочины водитель не уступил дорогу и врезался в LADA Largus. Отечественный автомобиль двигался прямо в попутном направлении под управлением 20-летнего водителя.

Правоохранители выяснили, что мигрант привлекался пять раз за нарушения ПДД в 2024-2025 годах. На данный момент сотрудники полиции задержали мужчину.

Кроме того, в связи с произошедшим ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».