Фонтаны в музее-заповеднике «Петергоф» включили к новому сезону

На территории музея-заповедника «Петергоф» заработали фонтаны. Однако официально старт сезона запланирован на последнюю субботу апреля.

Гости и жители Северной столицы смогут увидеть торжественный запуск фонтанов 26 апреля. Именно это мероприятия традиционно ознаменует начало летнего периода. Также в этот день откроются и зимние павильоны, закрытые для посетителей на зиму. Однако отметим, что с этого дня вход в парки Петергофа станет платным.

Традиционный Весенний праздник фонтанов пройдет 17 мая. Актуальную информацию о режиме работы и покупке билетов можно найти на официальном сайте музея-заповедника.

Параллельно с Петергофом к открытию готовятся и фонтаны Санкт-Петербурга. Всего этой весной в городе заработают 104 фонтана. Основной запуск запланирован на 21 апреля, когда начнут функционировать 99 объектов. Оставшиеся пять фонтанов – на Московской площади, площади Ленина, светомузыкальный в Петергофе на Торговой площади, «Крестики-нолики» в Сестрорецке и у Гостиного двора в Кронштадте будут включены 1 мая.