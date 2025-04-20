В воскресенье на «Газпром Арене» игроки «Зенита» вышел на поле против «Химок»

В Санкт-Петербурге началась встреча между «Зенитом» и подмосковными «Химками».

Команды встретились на стадионе «Газпром Арена» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги 20 апреля. Главным арбитром матча стал Павел Шадыханов, а стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 по московскому времени.

Состав хозяев поля на игру выглядит следующим образом: Евгений Латышонок занял место в воротах, в обороне остались Дуглас Сантос, Ваня Дркушич и Нино, на позиции полузащитника сыграет Максим Глушенков а атаку возглавили Педро и Гонду Лусиано.

Отметим, что перед матчем «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 50 очками после 24 игр. Кроме того, «Химки» находятся на 12-й позиции с 23 очками. Лидером чемпионата остается «Краснодар», у клуба 55 очков после 25 матчей.