Добровольцы из Петербурга помогают земноводным перейти дорогу

Волонтеры приступили к спасению серых жаб и лягушек в заказнике «Сестрорецкое болото». Спасение земноводных происходит в рамках акции «Дорогу амфибиям».

С наступлением тепла у земноводных начинается период миграции. Чтобы отложить икру, им нужно пересечь автомобильные дороги, где многие из них погибают под колесами машин. Это может негативно сказаться на численности популяции в регионе, сообщили в пресс-службе Смольного.

В ближайшие две-три недели волонтеры займутся переносом жаб и лягушек через дорогу в ведрах, выпуская их в безопасных местах. Водителей призывают быть внимательными, снижать скорость и пропускать земноводных, которые в брачный период становятся особенно активными.

Отметим, что в прошлом году волонтерам с помощью ведер и фонариков удалось спасти свыше 17,5 тысячи амфибий.