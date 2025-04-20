На берегу Тосны взрывотехники обезвредили четыре минометные мины

Бойцы ОМОН «Бастион» Росгвардии провели осмотр боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды были обнаружены водолазами на берегу реки Тосна.

Днем 20 апреля сотрудники Росгвардии получили информацию о предмете похожий на снаряд времен войны. Находка была сделана специалистами МЧС во время водолазных работ.

На место прибыла дежурная группа разминирования. В ходе осмотра найденного предмета специалисты-взрывотехники обнаружили четыре заржавевших минометных мин калибра 81 миллиметра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Боеприпасы были изъяты и доставлены на специализированный полигон для последующего уничтожения.