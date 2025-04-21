Бородин призвал Киркорова продать часы в пользу сирот

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Филиппа Киркорова продать часы Rolex и автомобиль Rolls-Royce, а деньги передать сиротам.

Об этом Бородин заявил в беседе с «360.ru». Так руководитель ФПК отреагировал на информацию о покупке Киркоровым редких часов Rolex из юбилейной серии к 80-летию Победы.

Модель с изображением монумента «Родина-мать» выпущена тиражом всего 80 экземпляров. Артист продемонстрировал новое приобретение в беседе с блогером Викторией Шеляговой.

Бородин отметил, что Киркорову следовало бы направить средства от продажи этих предметов роскоши на поддержку воспитанников детских домов.

Ранее Бородин потребовал от Филиппа Киркорова публичных извинений перед Россией за приобретение роскошного пасхального кулича. Артист купил эксклюзивное праздничное угощение стоимостью около полумиллиона рублей.