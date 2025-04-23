Причиной отказа от материнства может послужить генетика

Традиционное представление о женском предназначении как исключительно материнстве постепенно теряет актуальность. Несмотря на укоренившиеся в обществе стереотипы, современные женщины добились равноправия с мужчинами и все чаще отказываются ограничивать свою роль деторождением

В беседе с изданием RuNews24.ru психолог Сергей Лунюшин объяснил, что в современном мире женщины стали воспринимать материнство как сугубо личный выбор. По его словам, многие открыто заявляют о нежелании иметь детей, считая это своим правом, и с такой позицией трудно спорить.

Психолог отметил, что с подобными заявлениями к специалистам обычно не обращаются, однако в его практике встречались случаи, когда в ходе терапии выяснялось, что истинной причиной обращения было как раз нежелание женщины становиться матерью.

Эксперт уточнил, что второй характерной особенностью этого явления стала повышенная концентрация женщин на собственной личности. Он обратил внимание на модную сегодня тенденцию постоянного поиска себя, которая отодвигает материнство на второй план.

По его наблюдениям, такое поведение характерно преимущественно для инфантильных особ.

Психолог также отметил распространенную среди молодежи тенденцию откладывать рождение детей до момента полной финансовой стабильности. Он пояснил, что современные молодые люди не спешат заводить потомство, пока не достигнут определенного уровня благосостояния и не встанут на ноги.

Лунюшин подчеркнул, что существует множество других причин отказа от материнства. Как правило, пояснил он, женщины, сознательно выбирающие бездетность, не считают это проблемой. Специалист обратил внимание на то, что такое мировоззрение встречается в самых разных возрастных и социальных группах.